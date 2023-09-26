الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاد "فتاة المونولوج".. ثريا حلمي التي برعت في تقديم الكوميديا

ثريا حلمي
ثريا حلمي

يوافق اليوم 26 من سبتمبر ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمي، والتي ولدت عام 1923، فقد اشتهرت بتقديم فن المونولوج والكوميديا في السينما والمسرح المصري، والتي رحلت عن عالمنا فى 9 أغسطس عام 1994 عن عمر ناهز 70 عامًا.

ولدت ثريا حلمي في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا من عائلة فنية، حيث كان والدها يعمل وكيل فنانين، ويمارس العزف، فقد بدأت ثريا حلمي مسيرتها الفنية في الثامنة من عمرها، حيث التحقت بفرقة ببا عز الدين ، ثم عملت كمطربة وسافرت إلي لبنان مع أختها الفنانة ليلى حلمى وقدمت وهى طفلة عددًا من المونولوجات.

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ثريا حمي.. "فتاة المونولوجات" بكوميديا الزمن القديم

لقبت النجمة ثريا حلمي، بـ"فتاة المونولوج"، والتي نافست كبار الفنانين في هذا المجال، مثل إسماعيل ياسين وشكوكو، وفي السطور التالية نتعرف على بعض محطات حياتها الفنية والشخصية.

 اسمها الحقيقي زكية علي محجوب، ولدت في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا لعائلة فنية، أختها هي الفنانة ليلى حلمي، التي كانت تعمل في فرقة بديعة مصابني، فقد بدأت ثريا حلمي مشوارها الفني في سن صغيرة، وانضمت إلى فرقة علي الكسار، حيث تألقت في فن المونولوج والاسكتشات الضاحكة، وقدمت أكثر من 300 مونولوج غنائي وفكاهي، يحمل نقدًا لقضايا اجتماعية وإنسانية وعاطفية في إطار ساخر، من أشهر مونولوجاتها "أديني عقلك" و"فتح يا بني فتح شوف مين بيكلمك".

لم يقتصر دور ثريا حلمي على المونولوج فقط، بل شاركت في العديد من الأفلام السينمائية كمغنية أو ممثلة، أول أفلامها كان “حياة الظلام” عام 1940، ومن أبرز أفلامها "العريس الخامس" و"ليلة الجمعة" و"القرش الأبيض" و"زقاق المدق". 

كما شاركت في عدد من المسرحيات الكوميدية مثل "لوكاندة الفردوس" و"الهوى مالوش دواء"، حيث اعتزلت ثريا حلمي التمثيل عام 1969 لتهتم بحياتها الأسرية، ثم عادت لتشارك في آخر أفلامها "اثنان ضد القانون" عام 1992.

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حقيقة زواجها من الفنان إسماعيل ياسين

 وحول زواج ثريا حلمي من إسماعيل ياسين، فهذه شائعة لا أساس لها من الصحة. فثريا حلمي كانت صديقة مقربة من إسماعيل ياسين، وشاركت معه في عدة أفلام وأعمال فكاهية، لكن إسماعيل ياسين تزوج من راقصة تدعى ثريا حلمي أيضًا، فخُلِطَ بينهما، ثريا حلمي تزوجت من أنطوان عيسى، ابن شقيقة الراقصة بديعة مصابني، وعاشت معه حياة سعيدة.

رحلت ثريا حلمي عن عالمنا في 9 أغسطس 1994، عن عمر يناهز 70 عامًا، حيث تركت خلفها إرثًا فنيًا ثريًا، وذكرى لا تنسى في قلوب جمهورها. 

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