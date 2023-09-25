الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 16 فى انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا قنا

مصرع وإصابة 16
مصرع وإصابة 16

لقى 3 أشخاص مصرعه فيما أصيب 13 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص، مساء اليوم الإثنين، بالكيلو 100 طريق سفاجا قنا.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا سوهاج.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 14 سيارة إسعاف من محافظات قنا وسوهاج والبحر الأحمر، إلى موقع الحادث وجارى نقل المصابين إلى المستشفيات بالمحافظات الثلاثة.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثث مشرحة مستشفى قنا الجامعى.

مدير أمن البحر الأحمر غرفة عمليات النجدة طريق سفاجا سوهاج حادث تصادم قنا

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