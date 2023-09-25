البحر الأحمر تفتتح 3 مواقع غوص جديدة

افتتحت محافظة البحر الأحمر، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، اليوم الاثنين، ثلاث مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة، بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة في الغردقة، وتحت رعاية وزارة البيئة.

وأكد اللواء محمد البنداري، سكرتير محافظة البحر الأحمر، خلال الافتتاح، أن إنشاء هذه المواقع جاء بعد سنوات من المراقبة والمتابعة لحالة الشعاب المرجانية من قبل فريق هيبكا ومحميات البحر الأحمر، وذلك بهدف زيادة عدد مواقع الغوص وتخفيف الضغط والزيارات على مواقع الغوص الأخرى وحماية الحيد المرجاني بالبحر الأحمر ، وخلق تجربة غوص جديدة وفريدة تحت الماء، وتشجيع السياحة المستدامة لحماية والحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية في الغردقة، مؤكدًا أن جمعية المحافظة على البيئة وضعت رؤية لإنشاء مواقع غوص اصطناعية من خلال إغراق عدد من المعدات الحربية وإنشاء 7 مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة برعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر: نسعى لجذب أكبر عدد من السياح المهتمين بالبيئة البحرية ومحبي الغوص

وأضاف سكرتير البحر الأحمر أن المحافظة تسعى لجذب أكبر عدد من السياح المهتمين بالسياحة البحرية، ودعمها بكافة الإمكانيات، واستخدام الدراسات العلمية بالتعاون مع محميات البحر الأحمر، وجمعية المحافظة على البيئة.

وكشفت جمعية المحافظة على البيئة أن المواقع الثلاث التي تم افتتاحها هي: شعاب السقالة على عمق ١٢ مترًا، بقاع رملي سطحي ورؤية جيدة، وبه خمس قطع عسكرية قديمة، ثم منطقة عروق الطويل على عمق يتراوح من ١٢ إلى ١٥ مترًا، بقاع صخري مستو، وبه خمس قطع عسكرية قديمة، والمنطقة الثالثة هي عرق جامع على عمق ١١ مترًا، بقاع رملي سطحي، رؤية جيدة جدًا وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

حضر الافتتاح السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر اللواء محمد البنداري، ومسؤولو محميات البحر الأحمر، وعدد من المهتمين بالبيئة البحرية.