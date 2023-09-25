الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زياد بهاء الدين يكشف عن مخرج للأزمة الاقتصادية الحالية

زياد بهاء الدين
زياد بهاء الدين

كشف زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، عن مخرج للأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إنه من الضروري الاهتمام بتصدير الخدمات، ومصر بها كفاءات كثيرة في مختلف القطاعات.

أضاف أنه من الضروري الاهتمام بالتصدير لأنه يوفر فرص عمل وفتح أسواق خارجية وتوفير عملة صعبة، متابعًا:"علينا التفكير في كيفية تخفيف آثار الأزمة على المواطن".

وتابع"أكثر ما يقلق المواطن هو ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل، لا بد من تعويض ارتفاع الأسعار بالمزيد من الإنتاج وفرص العمل بما يزيد من دخل المواطن، والمنافسة في قطاع الاستثمار أصبحت ترتبط بمستوى تدريب العمالة ومستوى التكنولوجيا والقدرة على التصدير، إضافة إلى حوافز الاستثمار".

زياد بهاء الدين للأزمة الأقصادية حضرة المواطن الحدث اليوم

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