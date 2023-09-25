الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هيئة الكتاب تستعد لافتتاح الدورة الـ6 لمعرض دمنهور غدًا

الهيئة المصرية العامة
الهيئة المصرية العامة للكتاب

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثانية عشر ظهر غد الثلاثاء، الدورة السادسة لمعرض دمنهور للكتاب، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة البحيرة.

وتقدم الهيئة في المعرض بدورته الحالية برنامجا ثقافيا مكثفا، تتعاون فيه الهيئة مع مكتبة مصر العامة، فضلا عن برنامج فني وبرنامج للأطفال تتعاون فيه الهيئة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.


ويشارك في هذه الدورة ما يقرب من 30 ناشرًا ما بين قطاعات وزارة الثقافة ودور نشر خاصة، وجناح يضم الأزهر والكنيسة، وركن لدار الإفتاء، وبرجولة تضم وزارة السياحة والآثار وجهاز شئون البيئة، وسور الأزبكية.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا باسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، ويرافق المعرض برنامج ثقافي وفني، يضم العديد من الفعاليات الأدبية والفنية، التي ترسخ لقيم المواطنة والانتماء، واستراتيجيات الجمهورية الجديدة، ويحتفي بالكوادر الثقافية في محافظة البحيرة.

المعرض يستمر من 26 سبتمبر الجاري حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.


ومن أبرز الإصدارات التي تشارك بها الهيئة في المعرض: كتاب «عاصمة الخلود.. حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة» للكاتب الصحفي محمد إبراهيم، وكتاب «نهضة الكتابة التاريخية في مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي» للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب «مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن في مصر» للدكتور محمد حسن، ورواية «قس ويكفيلد» للروائي أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازي، ومراجعة الدكتور محمد عناني، وغيرها من الإصدارات.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين معرض دمنهور للكتاب قيادات وزارة الثقافة مكتبة مصر العامة

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