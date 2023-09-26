الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد انتشار الذكاء الاصطناعي.. تعرف على أحدث الابتكارات لعلاج الأمراض النفسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تُعد الأمراض النفسية من أكثر الأمراض انتشارًا وتأثيرًا على الصحة العقلية والجسدية للأفراد، فعلى مر العصور، شهدت الأبحاث في مجال الأمراض النفسية تطورات هائلة، حيث توصل العلماء إلى فهم أفضل لهذه الأمراض وتطوير طرق جديدة للكشف عنها وعلاجها. 

في هذا التقرير، يستعرض الخبراء بموقع " psychcentral" الخاص بالصحة النفسية، أحدث الدراسات والابتكارات في مجال علاج الأمراض النفسية، وكيف ساعد التركيز على استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي في إيجاد حل للكثير من المشكلات العقلية.

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التكنولوجيا والذكاء الصناعي طفرة في علاج وتشخيص الاضطرابات النفسية

في الآونة الأخيرة، شهدت التكنولوجيا والذكاء الصناعي تقدمًا مذهلاً في مجال الأمراض النفسية، فقد تم تطوير تقنيات جديدة ومبتكرة للكشف عن الاضطرابات النفسية وتقييمها، مما يسهل على الأطباء والمختصين تحديد التشخيص الصحيح والعلاج المناسب للمرضى.

أوضح الخبراء، أن أحدث الدراسات تشير إلى استخدام تقنيات مثل تحليل نمط الكلام وتحليل البيانات الكبيرة للكشف عن أعراض الاضطرابات النفسية والتوصل إلى تشخيص دقيق، فعلى سبيل المثال، يستخدم تحليل نمط الكلام لتحديد تغيرات في نبرة الصوت وسرعة الكلام، والتي قد تشير إلى اضطرابات مثل الاكتئاب أو القلق.

تطوير تطبيقات الهاتف المحمول توفر خدمات العلاج النفسي عن بُعد

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام التكنولوجيا لتوفير العلاج المناسب للأفراد المصابين بأمراض نفسية، فقد تم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والبرامج الحاسوبية التي توفر خدمات العلاج النفسي عن بُعد، مما يتيح للأشخاص الوصول إلى المساعدة والدعم في أي وقت ومن أي مكان، كما تم استغلال الروبوتات الذكية المجهزة ببرامج ذكاء اصطناعي لتوفير دعم عاطفي واجتماعي للأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية.

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ونوه الخبراء، إلى أن الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الصناعي في مجال الأمراض النفسية ليست محدودة فقط على الكشف والعلاج، بل تمتد أيضًا إلى التوعية والتثقيف، تم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب التي تقدم موارد تعليمية ومعلومات شاملة عن الأمراض النفسية وطرق الوقاية منها.

أكد الخبراء، أن الأبحاث حول الأمراض النفسية تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل استخدام التكنولوجيا والذكاء الصناعي، من خلال استخدام تحليل البيانات، وتحليل نمط الكلام، وتطبيقات الهاتف المحمول، والروبوتات الذكية، فقد ساهمت في تشخيص دقيق للاضطرابات النفسية وتوفير العلاج المناسب. 

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