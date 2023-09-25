الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب بيراميدز يتحدث عن فوز فريقه على البنك الأهلى بالدورى

مباراة البنك الأهلي
مباراة البنك الأهلي وبيراميدز

عبر محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز، عن سعادته بالفوز وحصد الثلاث نقاط المهمة في مشوار الدوري على حساب البنك الأهلي.

وأضاف جدو: "كان من الضروري تحقيق الفوز خاصة بعد التعادل في المباراة الأولى أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن اللعب عصرًا أثّر كثيرًا على أداء لاعبي الفريقين".

وأردف مدرب بيراميدز: "مع مرور الوقت أصبح الأداء أفضل واستغل الفريق فرصة من الفرص التي أتيحت له ونجح في حصد الثلاث نقاط والفوز".

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز قد حقق فوزه الأول بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، عقب تخطي عقبة البنك الأهلي بهدف دون مقابل، عصر اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب الفريق السماوي، إبراهيم عادل، من خلفية مزدوجة سكنت شباك البنك الأهلي، وذلك في الدقيقة الـ69 من عمر المباراة، ليمنح بيراميدز ٣ نقاط، ويصبح رصيد الفريق 4 نقاط.

وأوضح مدرب بيراميدز "أن الفريق كان يستحق الفوز على الزمالك، بعدما أضاع العديد من الفرص، والجهاز الفني يعالج مشكلة إضاعة الفرص في التدريبات الأخيرة".

وأختتم قائلًا: "المرحلة المقبلة ومع توالي اللقاءات، سيظهر الفريق بشكل أفضل والمستوى في تطور مستمر".

 

موعد مباراة بيراميدز المقبلة 

يستكمل بيراميدز سلسلة مبارياته، خلال الفترة المقبلة، بمواجهة فريق الجيش الرواندي، مساء الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوي، في مواجهة الإياب بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة القارية.

ويعد دوري أبطال إفريقيا هو الظهور الأول للفريق السماوي تاريخيًا، عقب أربع مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كانت أفضل إنجازاته خلالها الوصول للنهائي في نسخة 2019، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في وقت سابق بالعاصمة الرواندية كيجالي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أما على المستوى المحلي، يستضيف بيراميدز نظيره إنبي، يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/ 2024).

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