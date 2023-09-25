الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين البنك الأهلي وبيراميدز بالدوري

البنك الأهلي وبيراميدز
البنك الأهلي وبيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة البنك الأهلي وبيراميدز، المقامة حاليا على ستاد السلام، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في افتتاحية الجولة الثانية للدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية، وفي الدقيقة السابعة، كرة عرضية لصالح بيراميدز نفذها محمد الشيبي، حيث قابلها أحمد سامي برأسية تصدى لها محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي.

وفي الدقيقة الـ31، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من الطرف الأيمن، عن طريق الشيبي على رأس فاخري لاكاي الذي سدد كرة، مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة الـ40، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، يلغي حكم الساحة أحمد الغندور، ضربة جزاء للبنك الأهلي، عقب لمسة الكرة يد أحد لاعبي بيراميدز، داخل منطقة الجزاء.

وكان بيراميدز، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي- علي جبر- أحمد سامي- محمد حمدي.

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توريه- مهند لاشين- وليد الكرتي.

خط الهجوم: رمضان صبحي- إبراهيم عادل- فخري لاكاى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. شريف إكرامي وكريم حافظ، وأحمد فتحي ومحمود مرعي، ويوسف أسامة نبيه وعبدالله السعيد، ومصطفى فتحي ودودو الجباس، وفيستون ماييلي.

 

أما تشكيل البنك الأهلي، بقيادة اليوناني بابا فاسيليو، بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود الجزار- سعيدو سمبوري- أيمن أشرف- إسحاق يعقوب. 

خط الوسط: أحمد مدبولي- محمود سيد- محمد فتحي- أحمد النادري.

خط الهجوم: محمد عبداللطيف جريندو- كر يم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء حسن شاهين وأمير مدحت ومعاذ الحناوي ومحمد بسيوني وسيرجي أكا وإبراهيم حسن وعماد فتحي وأحمد ياسر وأسامة فيصل.

 

القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز 

تنقل مباراة البنك الأهلي وبيراميدز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الموسم الجديد من الدوري الممتاز (2023/2024).

البنك الأهلي الدوري الممتاز بيراميدز الشوط الأول من مباراة البنك وبيراميدز مسابقة الدوري الممتاز

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