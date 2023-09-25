بيراميدز يستعيد طعم الانتصارات بهدف في شباك البنك الأهلي بالدوري

حقق فريق بيراميدز، فوزا هاما على حساب نظيره البنك الأهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم الاثنين، على ستاد السلام، في افتتاحية الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية، إلا أن الدقيقة السابعة، كادت تشهد أول أهداف المباراة، بعد رأسية رائعة من أحمد سامي مدافع بيراميدز، عقب كرة عرضية من زميله محمد الشيبي، لكن محمد أبوجبل إخراج الكرة لضربة ركنية.

ومع الدقيقة الـ31، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، نفذها محمد الشيبي جناح بيراميدز، على رأس فخري لاكاي الذي سدد كرة، مرت بجوار القائم الأيمن.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو، يلغي حكم الساحة أحمد الغندور، ضربة جزاء تم احتسابها للبنك الأهلي، في الدقيقة الـ40، بعد لمس الكرة يد أحد مدافعي بيراميدز داخل منطقة الجزاء.

ومع الدقيقة الـ69، يحرز أيمن أشرف، لاعب البنك الأهلي، هدفا بالخطأ في مرماه لصالح بيراميدز، بعد عرضية محمد الشيبي قابلها إبراهيم عادل بتسديدة من خلفية مزدوجة ترتطم بقدم مدافع البنك وتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز، رصيده لـ4 نقاط، عقب التعادل الإيجابي مع الزمالك في الجولة الأولى بهدفين لمثلهما.

أما البنك الأهلي، يظل بلا رصيد من النقاط، ويتجرع مرارة الهزيمة للمرة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين.

وكان بيراميدز، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي- علي جبر- أحمد سامي- محمد حمدي.

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توريه- مهند لاشين- وليد الكرتي.

خط الهجوم: رمضان صبحي- إبراهيم عادل- فخري لاكاى.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. شريف إكرامي وكريم حافظ، وأحمد فتحي ومحمود مرعي، ويوسف أسامة نبيه وعبدالله السعيد، ومصطفى فتحي ودودو الجباس، وفيستون ماييلي.

أما تشكيل البنك الأهلي، بقيادة اليوناني بابا فاسيليو، خاض المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود الجزار- سعيدو سمبوري- أيمن أشرف- إسحاق يعقوب.

خط الوسط: أحمد مدبولي- محمود سيد- محمد فتحي- أحمد النادري.

خط الهجوم: محمد عبداللطيف جريندو- كر يم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء حسن شاهين وأمير مدحت، ومعاذ الحناوي ومحمد بسيوني، وسيرجي أكا وإبراهيم حسن، وعماد فتحي وأحمد ياسر، وأسامة فيصل.