من الأردن.. رامى صبرى يختتم حفلاته الصيفية 20 أكتوبر المقبل

يستعد النجم رامي صبري لإحياء آخر حفلاته الغنائية وسط جمهوره بالأردن يوم 20 أكتوبر المقبل.

ويقام الحفل بالعاصمة عمان تحت عنوان “ختام ليالي صيف 2023”.

ويقدم رامي صبري لجمهوره خلال الحفل، مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها "ملك الفرفشة، كعبك علي، كلمة، غريب الحب، هموت من غيرها، إنتي بتهزري، عيونه لما قابلوني، شطّبنا، بقابل ناس، فارق معاك، أسيبك يومين، الراجل، أنا معاه، أهد الدنيا، الكلام كله عادي، ما بلاش تقولي" وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.



حفل رامي صبري بالإسكندرية

ويستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك وسط جمهوره داخل أحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الإسكندرية.

وأحيا النجم رامي صبري الأيام الماضية، حفلا غنائيا بدولة الكويت وذلك ضمن فعاليات موسم الكويت 2023 وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا ضخمًا.

آخر أعمال رامي صبري الغنائية

وطرح النجم، الفترة الماضية، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كعبك عِلي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وتوزيع موسيقي جلال حمداوي، والأغنية من ألحان رامي صبري.