الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من الأردن.. رامى صبرى يختتم حفلاته الصيفية 20 أكتوبر المقبل

رامي صبري
رامي صبري

يستعد النجم رامي صبري لإحياء آخر حفلاته الغنائية وسط جمهوره بالأردن يوم 20 أكتوبر المقبل.

ويقام الحفل بالعاصمة عمان تحت عنوان “ختام ليالي صيف 2023”.

ويقدم رامي صبري لجمهوره خلال الحفل، مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها "ملك الفرفشة، كعبك علي، كلمة، غريب الحب، هموت من غيرها، إنتي بتهزري، عيونه لما قابلوني، شطّبنا، بقابل ناس، فارق معاك، أسيبك يومين، الراجل، أنا معاه، أهد الدنيا، الكلام كله عادي، ما بلاش تقولي" وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.


حفل رامي صبري بالإسكندرية

ويستعد رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضخم مساء يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، وذلك وسط جمهوره داخل أحد الفنادق الشهيرة بمحافظة الإسكندرية.

 

وأحيا النجم رامي صبري الأيام الماضية، حفلا غنائيا بدولة الكويت وذلك ضمن فعاليات موسم الكويت 2023 وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا ضخمًا.

آخر أعمال رامي صبري الغنائية

وطرح النجم، الفترة الماضية، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كعبك عِلي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وتوزيع موسيقي جلال حمداوي، والأغنية من ألحان رامي صبري.

النجم رامي صبري رامى صبرى العاصمة عمان عمان ليالي صيف 2023 الأردن كعبك علي ملك الفرفشة حفل رامي صبري بالإسكندرية حفل رامي صبري

مواد متعلقة

بعد نجاته من الموت.. وائل جسار يكشف تفاصيل رصاصة حفل الزفاف (خاص)

تفاصيل ومواعيد جولة جورج وسوف الغنائية بالولايات المتحدة

صناع "المستشفى" من مهرجان الغردقة السينمائي: استخدمنا تقنية جديدة في تصويره

محمود حميدة يوضح العلاقة بين المخرج والممثل (فيديو)

دياب يكشف عن برومو أغنيته الجديدة "هروني بوس" (فيديو)

"فخامة معاليك".. نوال الزغبى تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة

فيلم "بطارية ضعيفة" يفتح الحوار حول السينما والبيئة والسياحة بمهرجان الغردقة

نوال تحيى حفلًا فى البحرين وتتألق بأغنية "مخاصماك" (صور)

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار عن مصر ضمن "مبادلة الديون"

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

"الزراعة" تكشف موعد الانفراجة فى أسعار الطماطم وانخفاض الأسعار

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

د.كريمة الحفناوى

مؤسسة القيادات المصرية للتنمية و(مبادرة احكى)

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى