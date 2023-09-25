الشيخ زايد والفنون الأبرز.. 4 جوائز تغلق باب الترشح فيها خلال أيام

أيام قليلة وتغلق عدد من المؤسسات الثقافية باب الترشح في جوائزها؛ من أبرزها جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجوائز الفنون عن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون. في السطور التالية نستعرض أبرز الجوائز الثقافية المقرر غلق باب الترشح فيها:

الشيخ زايد للكتاب

لا يزال باب التقدم مفتوحا للترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2024-2023، حتى 1 أكتوبر المقبل، وهى إحدى أهم الجوائز العالمية قيمة وقدرا في العديد من الفروع والتي تشمل الآداب، الترجمة، التنمية وبناء الدولة، الثقافة العربية في اللغات الأخرى، أدب الطفل والناشئة، الفنون والدراسات النقدية وكذلك النشر والتقنيات الثقافية، تحقيق المخطوطات والذي يشمل الكتب المعنية بتحقيق النصوص التراثية العربية على نحو يتسم بالمنهجية العلمية في مختلف الحقول المعرفية والتراثية، إلى جانب صناعة المعاجم اللغوية والمتخصصة.

الشارقة للإبداع العربي

أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة، عن غلق باب الترشح للدورة السابعة والعشرين لجائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول في 31 أكتوبر 2023.

وتخص الجائزة المخطوطات المعدة للإصدار الأول للكاتب أو الكاتبة، ولم يسبق نشرها في كتاب، وذلك في المجالات الآتية: الشعر الفصيح (لا يقل عن 15 قصيدة)، القصة القصيرة (مجموعة قصصية لا تقل عن 12 قصة)، الرواية، النص المسرحي، أدب الطفل، وتُخصص هذه الدورة لـ (مجموعة قصصية موجَهة للطفل– من عمر 6 إلى 8 سنة)، كما يتم تغيير التخصص كل عام، النقد، ويخصص هذا العام لدراسة (التقنيات السردية في رواية ما بعد الحداثة)، كما يتم تغيير التخصص كل عام.

جوائز الفنون "مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون"

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تغلق باب المشاركة والترشح وتُقبل الأول من نوفمبر 2023، ولن تقبل أية مُشاركات يتم تقديمها بعد هذا الميعاد، ويجب ألا يحتوى العمل الفني المُشارك على أى شعارات أو رموز أو إشارات أو علامات مضافة، ويُستبعد أى عمل فني يمثّل أو يتضمّن أى محتوى غير مناسب أو مُسىء أو أى محتوى آخر يُعتبر غير متوافق مع الأخلاق أو الآداب العامة.

جائزة فلسطين العالمية

في الوقت نفسه؛ تغلق إدارة "جائزة فلسطين العالمية للآداب" في الدورة الثانية من الجائزة 31 مارس 2024.

وتهدف الجائزة إلى التعريف بالكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين والمقاومة وتحرير القدس، وتتضمن الجائزة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 60 ألف دولار أمريكي قصصاً وقصائد للأطفال، والقصص القصيرة، والرواية، والمذكرات، والشعر، والمسرح.