مؤسسة فاروق حسنى تُعلن موعد إطلاق الدورة الخامسة لجوائز الفنون 2024

حددت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، الأول من سبتمبر القادم ٢٠٢٣، ليكون موعداً لإطلاق الدورة الخامسة لجوائز المؤسسة والتي تصل قيمتها الي نصف مليون جنيه في مجالات الفنون المختلفة تشمل كلا من (التصوير "الرسم" – العمارة – النحت – النقد الفني التشكيلي – التصوير الفوتوغرافي).

وأشارت إلى أن ذلك يأتي إيمانًا منها بدور المجتمع المدني في دعم القطاع الثقافي والإبداعى وخلق جيل جديد من الفنانين والمعماريين المبدعين، وتطوير وتشجيع الشباب في أهم أفرع الفن مؤكدة أن الشباب هم الذين سيشكلون خارطة مصر الثقافية في المستقبل القريب.

ووجه أعضاء مجلس الأمناء والفنان فاروق حسني الشكر لأعضاء لجان التحكيم على مشاركتهم الفعالة وجهدهم المتميز لإنجاح الهدف الذى تسعى إليه المؤسسة، وأكد مجلس الأمناء أن جوائز المؤسسة تكتسب في كل دورة ثقلاً فنياً ملحوظاً بفضل حرص وزارة الثقافة علي دعم نشاط المؤسسة وخبرة لجان التحكيم الكبيرة بحياديتهم المطلقة وحرص شباب الفنانين والمعماريين المتزايد علي خوض غمار المنافسة.

ولفتت المؤسسة، إلى أنه سيتم تلقي طلبات الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط التالي: www.faroukhosnyfoundation.org



جائزة التصوير " الرسم "

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تبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنيه مصري مقسمة كالأتي:-

‏‎الجائزة الأولي ٥٠ خمسون ألف جنيه مصري و درع التكريم، الجائزة الثانية ٣٠ ثلاثون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير ، الجائزة الثالثة ٢٠ عشرون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير .

وتضم جائزة التصوير "الرسم" أعضاء لجنة التحكيم وهم :

‏‎الدكتورة / علية عبد الهادي - عميد كلية العمارة والفنون– جامعة البترا الأردن سابقاً – ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث- جامعة حلوان سابقاً .

- الدكتور / حسين الشابوري - ( فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المتحفي) .

‏‎- الفنان الكبير / محمد عبله – فنان تشكيلي .

‏‎- الفنان الكبير/ سمير فؤاد – فنان تشكيلي .

‏‎- الفنان الدكتور / أحمد رجب صقر - عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا الأسبق .

‏‎ ‏جائزة العمارة

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تبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنيه مصري مقسمة كالآتي:-

‏‎الجائزة الأولى ٥٠ خمسون ألف جنيه مصري ودرع التكريم، الجائزة الثانية ٣٠ ثلاثون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير، الجائزة الثالثة ٢٠ عشرون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير، هذا بالإضافة إلى منح شهادات تقدير للمشروعات المتميزة .

‏‎وتضم جائزة العمارة السادة أعضاء لجنة التحكيم وهم :-

‏‎- الأستاذة الدكتورة / سهير حواس . أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

‏‎-المهندس الدكتور / هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية وعميد كلية فنون جميلة الإسكندرية السابق .

‏‎‏‎- المهندس الاستشاري / محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .

‏‎- المهندس المعماري / حمدي السطوحي استشاري تصميم مباني عامة وخبير بالمجلس الدولي للمعالم والمواقع التراثية ICOMOS.

‏‎- المهندس المعماري / حاتم السعيد مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة .

جائزة النقد الفني التشكيلي

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تبلغ قيمة الجائزة 60 ستون ألف جنية مصري مقسمة كالتالي: الجائزة الاولى ‎٣٠ ثلاثون ألف جنيه مصري ودرع التكريم، الجائزة الثانية ٢٠ عشرون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير، الجائزة الثالثة ١٠ عشرة آلاف جنيه مصري وشهادة تقدير، بالإضافة الي شهادات تقدير للدراسات والأبحاث النقدية المتميزة .



وتضم جائزة النقد الفني التشكيلي ‎أعضاء لجنة التحكيم، وهم :

الدكتور / سعيد توفيق - أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة كلية الآداب - جامعة القاهرة ورئيس مجلس قسم الفلسفة كلية الآداب - جامعة القاهرة سابقاً وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة سابقاً .

الأستاذة الدكتورة / أمل نصر –أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية .

الأستاذ الدكتور / هاني أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الآداب جامعة الإسكندرية ورئيس صندوق التنمية الثقافية سابقًا .

الناقدة الأستاذة / فاطمة علي – كاتبة وناقدة تشكيلية

الدكتور / طارق عبد العزيز - ناقد تشكيلي وكاتب .

جائزة النحت

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تبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنيه مصري مقسمة كالأتي:-

‏‎الجائزة الأولي ٥٠ خمسون ألف جنيه مصري و درع التكريم، الجائزة الثانية ٣٠ ثلاثون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير ، الجائزة الثالثة ٢٠ عشرون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير .

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وتضم جائزة النحت السادة أعضاء لجنة التحكيم وهم :-

- الفنان الدكتور / محمد العلاوي – وكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث جامعة حلوان الأسبق وأستاذ متفرغ بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان .

- الفنان الأستاذ / ناجي فريد – فنان تشكيلي ونحات .

- الفنان الدكتور / عصام درويش - أستاذ دكتور بقسم النحت كلية التربية الفنية - جامعة حلوان .

- الفنانة الدكتورة / مروه يوسف – رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان سابقاً .

- الفنان الأستاذ / إيهاب اللبان - فنان تشكيلي ونحات والمشرف العام علي قطاع الفنون التشكيلية والبصرية بمدينة الفنون والثقافة .

‏‎‏‎ جائزة التصوير الفوتوغرافي

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تبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنيه مصري مقسمة كالأتي:-

‏‎الجائزة الأولي ٥٠ خمسون ألف جنيه مصري و درع التكريم، الجائزة الثانية ٣٠ ثلاثون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير ، الجائزة الثالثة ٢٠ عشرون ألف جنيه مصري وشهادة تقدير .

وتضم جائزة التصوير الفوتوغرافي السادة أعضاء لجنة التحكيم وهم :-

- الفنان الكبير / أنسي أبو سيف – مهندس ديكور سينمائي .

- الأستاذ الدكتور / أشرف رضا - أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان .

- الفنان / أيمن لطفي - مصور فوتوغرافي .

- الفنان / عماد عبد الهادي - مصور فوتوغرافي .

- الفنان / أيمن نصار – مصور فوتوغرافي .

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