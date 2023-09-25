نائب: اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ تمثل أهمية كبيرة

أعرب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن سعادته بالمشاركة في اجتماعات البنك الآسيوي في شرم الشيخ، موضحًا أن عقد اجتماع البنك الآسيوي تمثل أهمية كبيرة باعتبارها المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في مصر وإفريقيا.

وقال سالم إن البنك الآسيوي للتنمية والبنية الأساسية أنشأ 2015 بغرض منح التمويلات لمشروعات البنية الأساسية، ومصر شاركت في البنك منذ البداية عند التأسيس، ولدينا مشروعات عديدة مع البنك في قطاعات مختلفة.

حضور الرئيس السيسي

أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن المحفظة الاستثمارية الخاصة بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمصر تبلغ نحو 1.3 مليار دولار حتي الآن.

قال وكيل خطة النواب إن اهتمام السيسي بحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات أعطت ثقلاً كبيرًا للاجتماعات، وتؤكد حرص الرئيس الدائم على المشاركة في الأحداث المهمة التي تسهم في تعظيم دور مصر العالمي والإقليمي، وتسهم في ضح مزيد من الاستثمارات وتحقق الاستفادة الاقتصادية والسياسية لمصر.

أشار سالم إلى أن تصريحات الرئيس في الجلسة الافتتاحية كانت موجزة وكاشفة، حيث أكد سيادته أهمية توفير التمويل المنخفض التكلفة الذي يساهم في تأسيس بنية تحتية قوية على مستوى البناء، وعلى مستوى التكنولوجيا المعلوماتية، وهذا ما فعلته مصر عندما اتخذت قرار تطوير البنية التحتية وتأسيس المزيد منها وإنفاق المليارات عليها من أجل تحسين الاستثمارات.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص للحكومة أمر ضروري، كما أكد الرئيس في كلمته ولكل من الحكومة والقطاع الخاص دوره في تعظيم الاستثمارات.

وأثنى سالم على جهود وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء في تنظيم المؤتمر وإعداده وتهيئة مدينة شرم الشيخ لاستضافة المشاركين من وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي والمسئولين والخبراء ورجال المال والأعمال والاستثمار من 106 دول مختلفة، موضحًا أن وجود مؤسسات دولية على أرض مصر إنما هو نابع من مكانة مصر العالية وأهميتها في المنطقة ودليل على أهمية وجودنا على أجندة هذه المؤسسات ونتطلع إلي مزيد من المشاركة الفعالة بين مصر والمؤسسات الدولية التي يمكنها منح مصر تمويلات إضافية جديدة بتكلفة منخفضة العائد؛ لتجاوز التحديات التي يعاني منها العالم بأثره.



أشار سالم إلى أنه لولا بعض العثرات كأزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتجاوزت مصر جميع أزماتها الاقتصادية.