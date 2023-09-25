الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: الإشراف القضائى أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات الرئاسية

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

أشاد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال نصير إن حزب حماة الوطن يقدر دور الهيئة، وأنها تقف على مسافة واحدة بين المرشحين، وأن الإشراف القضائي الكامل ومتابعة منظمات المجتمع المدنى على العملية الانتخابية أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات الرئاسية وحيادتها.

أشار إلى أن هذه المرحلة تحتاج تكاتف كل المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لبناء مرحلة جديدة في حياة الدولة المصرية لإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.

المشاركة فى العملية الديمقراطية

ودعا أمين عام حزب حماة الوطن جموع الشعب المصري للمشاركة في العملية الديمقراطية التي سوف تجري أيام (1و2و3) من ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج وأيام (10و11 و12) من ذات الشهر للمصريين في الداخل.

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رئيس الوطنية للانتخابات يُوجه الشكر لأجهزة الدولة ومجلس الهيئة

اللواء طارق نصير حزب حماة الوطن الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسية الدولة المصرية

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