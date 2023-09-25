الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قدر الموت يفجع أب في ابنته طالبة الإعدادي بحادث تصادم بالمنوفية

الطلبة المتوفية
الطلبة المتوفية

استقبل مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، طالبة إعدادي لقيت مصرعها عقب تعرضها لحادث على الطريق الإقليمي. 

وأكد ابن عم الطالبة المتوفية، أنها، كانت بصحبة والدها الذي كان معه موتوسيكل وخاف عليها من ركوبه لأنها مريضة وكانت تجري كشف طبي عند أحد الأطباء، بسبب خضوعها لإجراء عملية اللوز منذ أيام.

النيابة العامة تأمر بدفن طالبة إعدادي

بدأت الواقعة بحدوث تصادم سيارة نقل وأخرى 7 راكب، بدائرة مركز شرطة أشمون، وعلى الفور انتقلت قوة  أمنية إلى مكان الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، بعد سماع أقوال المصابين وشهود العيان، كما أمرت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه لدفنها بمقابر العائلة.

التفاصيل الكاملة لمصرع طالبة اعدادي بالمنوفية 

وتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز أشمون العميد محمد أبو العزم، بوقوع حادث على الطريق الإقليمي توفيت به طالبة إعدادي تدعى فاطمة أحمد سليم 14 عام مقيمة دائرة مركز أشمون، كما أصيبت سيدة وسائق السيارة إصابات طفيفة. 

كما شيع المئات من أهالي مركز أشمون جثمان طالبة الإعدادي المتوفاة إلى مثواها الأخير، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسط حالة من الحزن بين أهليتها وزميلاتها، داعين الله عز وجل أن يتغمدها الله بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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