مصرع وإصابة 4 إثر انهيار منزل بالمنوفية

لقي عامل مصرعه وأُصيبت زوجته إثر انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأُصيبت والدته وإحدى الأقارب ونقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى أشمون العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، من مأمور مركز شرطة أشمون العقيد محمد أبو العزم، يفيد بانهيار منزل بالطوب اللبن، بقرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وتحركت قوة أمنية للمعاينة، وبيان سبب الحادث والوقوف على إعداد الضحايا.

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين، رئيس المباحث، حيث تبيّن له مصرع عامل وزوجته، فيما أُصيبت والدته وإحدى السيدات من الأقارب، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى أشمون العام، وبالمعاينة الأولية اتضح أن المنزل مُقام على مساحة 175 مترًا من الطوب ومسقوف بالأخشاب، وأراد ابن مالك المنزل إجراء بعض التجديدات في المنزل، فسقط وأحدث الوفيات والإصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بعد سماع أقوال شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.