الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس نقل النواب يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية: "اصنعوا مستقبلكم بأيديكم"

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات نائب رئيس البرلمان العربي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها المشرف الرئيسي على الانتخابات الرئاسية المقبلة تسعى إلى تحقيق نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يدعم حياديتها التي يقرها الدستور، علاوة على أنها ستكون مراقبة من قبل منظمات وجهات دولية ومحلية للتأكيد على نزاهة الانتخابات وشفافيتها و تدحض الشائعات.

 

عرس ديمقراطي يعبر فيه المصريون عن إرادتهم 

وأوضح  النائب علاء عابد ، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية أمام عرس ديمقراطي يعبر فيه المصريون عن إرادتهم باختيار من يمثلهم على رأس هذه الدولة.

 

دعوة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ودعا النائب علاء عابد، المواطنين على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لكتابة مرحلة جديدة من البناء والتنمية التي تشمل كل أرجاء الجمهورية، قائلًا:" الشعوب هي من تصنع المستقبل.. فاصنعوا مستقبلكم بالذهاب لصناديق الاقتراع".

 

الانتخابات الرئاسية ضمان حقيقي للشعب

وأكد النائب علاء عابد أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ضمان حقيقي للشعب المصري والعالم أجمع على نزاهة الانتخابات الرئاسية.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن الأمن القومى المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي للدول العربية، خاصة دول الجوار، وأن الدولة المصرية استعادت مكانتها التاريخية ودورها المحورى فى منطقتها بفضل السياسة الخارجية الحكيمة التى تنتهجها القيادة السياسية.

يشار إلى أن أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، عن تحديد أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

وتبدأ الحملة الانتخابية 9 نوفمبر 2023.، وحددت الهيئة آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر، على أن تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية، وبصحيفتي الأخبار والجمهورية 2023.

بينما توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم 29 نوفمبر 2023.

لنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات نائب رئيس البرلمان العربى الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة مجلس النواب

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