النقض تخفف الحكم على المدرس المتحرش لسنتين في قضية فتاة حدائق الأهرام

قضت محكمة النقض، في جلسة نظر الطعن المقدم من المتهم خالد.م الشهير بـ"المدرس المتحرش" في الطعن رقم 19985 لسنة 92 جنايات بالحبس لمدة سنتين على خلفية اتهامه بهتك عرض فتاة أثناء إعطائها درس خصوصي في منزلها بمنطقة حدائق الأهرام.

وقال المحامي، دفاع المدرس المتهم بالتحرش بفتاة في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، أثناء إعطائها درس خصوصي في منزلها، إن محكمة النقض قبلت الطعن وقضت بتخفيف الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بسجن موكله 6 سنوات إلى السجن لمدة عامين مع الشغل.

وكانت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام، رصدت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من قبل إحدى السيدات تتهم فيه مدرسًا بالتحرش بابنتها أثناء درس خصوصي بمنطقة حدائق الأهرام، وتم القبض على المتهم وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأدلى باعترافاته أمام النيابة العامة التي شرعت في سؤاله فأجاب أنه يدعي «خ»، ويبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل موظفًا ببنك الدم في الفترة الصباحية ومدرسًا خصوصيًا في الفترة المسائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة: التحرش بالطالبة المجني عليها وهتك عرضها في 11 أبريل الماضي، وكان ذلك بالقوة، حال كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها، بأن استغل وجود الفتاة حال تلقينها مادة دراسية في مسكنها، وباغتها بأن استطالت يده إلى أماكن من جسدها يدها وساقها، فأخل بذلك بحيائها إخلالًا جسيمًا على النحو المبين بالتحقيقات.