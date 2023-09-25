الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبي المجاني على 1972 مواطنا فى أسوان

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع المحليات تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة فى القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة". 

القوافل الطبية 

وتم تنظيم قافلة طبية داخل منطقة الخزان غرب التابعة لمركز أسوان، وأيضاً قرية وادى خريت التابعة لمركز نصر النوبة وسط إقبال كبير من المواطنين، وقد استمرت أعمال القافلة على مدار يومين في كل منطقة وقرية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،  واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القوافل الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبي والعلاجى المجانى لـ 1972 مواطن ومواطنة. 

ولفت إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية. 

القوافل الطبية المبادرة الرئاسية حياة كريمه محافظ أسوان العلاج بالمجان الأسر الأكثر احتياجا

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