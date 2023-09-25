الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشريف: توفير فرص عمل لـ37 ألف شاب وفتاة و1300 من ذوي الهمم بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية العمل بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم،  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم، بالإضافة إلى توفير كامل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة

وأشار الشريف، إلى أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كمال وكيل المديرية؛ قامت خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023 بتعيين نحو 37 ألف شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و1300 شابا وفتاة من ذوي الهمم، وذلك بمنشآت القطاع الخاص، لافتًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة.

 

وفي سياق آخر،  كان قد اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة لاختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى المحافظة.

وتقدم من أبناء الإسكندرية بالمبادرة في دورتها الثانية 412 مشروعا لمختلف الفئات الـ6 للمبادرة، والتي خضعت لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي استمرت حتى 21 سبتمبر 2023 طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.

 

وأسفرت مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة عن اختيار 18 مشروعا على مستوى الفئات الـ6 بواقع 3 مشروعات في كل فئة وذلك لأول مرة يتم تنفيذ تلك المعاينات على مستوى محافظات الجمهورية للتأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمشروعات ومدى جدية أصحابها وضمان نزاهة التقييم. 

محافظ الإسكندرية فرص عمل مديرية العمل ذوي الهمم حياة كريمه الرئيس عبدالفتاح السيسي

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