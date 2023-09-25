رسميًا.. إعلان موعد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 5 أكتوبر

أعلن المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

الجدول الزمني

وقال رئيس الهيئة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الإثنين، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، من 5 أكتوبر المقبل وحتى 14 من الشهر ذاته، وفقًا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقًا من مواد الدستور والقانون التي تنظم هذه العملية وتضمن نزاهتها.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.