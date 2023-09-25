إحالة العاملين بمدارس قريتي الجفيرة وجلال بمطروح للشئون القانونية

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح بجولة ميدانية مفاجئة شرق المحافظة تفقد خلالها مدارس الجفيرة الابتدائية الإعدادية وجلال الابتدائية وجلال الإعدادية الثانوية التابعة لإدارة الضبعة التعليمية، وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد بداية أكتوبر القادم.

_ انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية

وشدد وكيل تعليم مطروح أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس ومواصلة الاستعدادات النهائية وضرورة التزام القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء فى العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز .

_إحالة كافة العاملين بمدارس قريتي الجفيرة وجلال للشئون القانونية

وفي ذات السياق قرر وكيل تعليم مطروح إحالة كافة العاملين بمدارس قريتي الجفيرة وجلال للشئون القانونية لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

_ تشكيل لجنة لاستعدادات الدراسة بمدارس خط غرب

وفى نهاية الزيارة وجه مدير المديرية إلى علي عصفور مدير إدارة الضبعة بتشكيل وإرسال لجنة متابعة على وجه السرعة لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة بمدارس خط غرب والوقوف علي أسباب غياب العاملين بها ومعالجة السلبيات الموجودة بها فوراً .

_ جولات ميدانية مفاجأه

وأكد وكيل تعليم مطروح استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة ومعربا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسى ناجح حافل بالعطاء المثمر متمنياً كل التوفيق والنجاح للطلاب.

_ الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد

وفى سياق آخر كان قد عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية وذلك لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل وذلك بديوان عام المديرية.

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