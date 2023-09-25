الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بوجه مشوه تماما".. أهالي تلا بالمنوفية يعثرون على جثة طفلة حديثة الولادة

صورة جثمان الطفلة
صورة جثمان الطفلة العثور عليها

استقبلت مستشفى تلا المركزي  طفلة حديثي الولادة كان قد عثر عليها عدد من أهالي عزبة الأقرع التابعة لقرية طوخ دلكة بمركز تلا في محافظة المنوفية، حيث وجدوا جثمان طفلة حديثة الولادة على ترعة بحر سيف، وتم إبلاغ مركز الشرطة بتلا لاتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة حيال الواقعة.

أحداث وتفاصيل العثور على جثة طفلة حديثة الولادة

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يقيم ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان طفلة حديثة الولادة، على ترعة بحر سيف وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة والتي تكثف تحرياتها للتعرف على ملابسات الحادث.

مصدر طبي الطفلة وجهها مشوه وتم وضعها ثلاجة المستشفى 


وكشف مصدر طبي لـ"الدستور" أن المستشفى استقبلت اليوم جثمان طفلة حديثة الولادة تم تشويه وجهها، وتم وضعها بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما لم يستدل على هويتها حتى الآن وجاري التحقيق في الواقعة وإصدار بيان المستشفى لمعرفة سبب الوفاة.

أمن المنوفية يكثف جهوده لمعرفة المتسبب في الواقعة

وتكثف وحدة مباحث تلا جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتسبب في الحادث، فيما سادت حالة من الحزن بين أهالي تلا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم  إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

المنوفية مركز شرطة تلا العثور على جثمان طفلة حديثة الولادة طفلة بوجه مشوه مستشفى تلا المركزي

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