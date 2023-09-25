الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإنتربول يضبط هاربا مطلوبا فى الاستيلاء على 80 مليون جنيه

الإنتربول
الإنتربول

عقب رصد بعض التعليقات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمنت المطالبة بضبط أحد الأشخاص تم وصفه "مستريح الإسكندرية " والزعم بإستيلائه على مبلغ 80 مليون جنيه من أموال المواطنين وصدور أمر بضبطه وإحضاره.

هارب

 وبالفحص تبين أن الشخص المذكور يعمل مدير إحدى الشركات "هارب خارج البلاد " مقيم بمحافظة الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا " تبديد".

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وعلى الفور تم التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" والجهات المختصة لاسترداد المتهم الهارب، وبتاريخ 21 الجارى تم ضبط المتهم حال وصوله على متن إحدى الرحلات بميناء القاهرة الجوى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

مستريح الإسكندرية 80 مليون جنيه هارب الإسكندرية الانتربول ميناء القاهرة الجوي

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