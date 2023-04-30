الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط "مستريح الجيزة" هارب من 252 سنة سجن في الإسكندرية

امن اسكندرية
امن اسكندرية

تمكن المقدم محمد الحسيني، مفتش الأمن العام، رئيس منطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، بالتنيسق مع مديريه امن الاسكندريه، من القاء القبض علي نصاب ومستريح الجيزه والذي حصل علي ملايين من الضحايا.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار بورود معلومات سرية بوجود المتهم م.ح، محكوم عليه في عدد 225 حكم " 23 مستأنف + 202 سنة" بإجمالي سنوات حبس تصل إلى 252 سنة، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت نيابة الإسكندرية حبس عاطلان 4 ايام علي التحقيقات، بعد اتهامهما بانتحال صفة موظفين بجهات حكومية بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "على خلاف الحقيقة"، بقصد الاستيلاء على أموالهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الهاتف المحمول لفحصه.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بجهات حكومية بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "على خلاف الحقيقة"، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أخطرت النيابة الإسكندرية القبض علي مستريح تنفيذ الأحكام مديرية أمن الإسكندرية

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