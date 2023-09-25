رحمة خالد أول مذيعة من ذوى الهمم: "بطالب الرئيس السيسى بالترشح لاستكمال الإنجازات"

انتهجت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبدأ التحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات على مستوى المحافظات المختلفة، ومن الملاحظ أنه لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بهم بعد أن ظلوا سنوات كبيرة مهمشين في المجتمع.

وأعلن عدد من ذوي الهمم دعمهم الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

من جهتها، قالت رحمة خالد أول مذيعة في العالم من ذوي الهمم لـ"الدستور": "بطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة جديدة، لاستكمال المسيرة العظيمة التي حقق بها انتصارات عديدة لصالح ذوي الهمم وقادرون باختلاف من خلال دعمه، والتي تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية".

وأضافت رحمة: "الرئيس حقق العديد من مطالبنا فى سبيل دعمنا والوقوف بجانبنا، بعد أن كنا مهشمين في الدولة، وأصبح لنا أبا أنا وإخواتي من ذوي الهمم، وساعدنا، وبناءً عليه بطالبه بالترشح وأعلن دعمي الكامل له وأيضًا أفراد أسرتي".





يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون ذوي الإعاقة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم.

كما أنشأت وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربياً وإفريقياً، والعمل على دمج ذوى القدرات الخاصة فى المدارس.

وجرى توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

وفيما يخص الجمارك، فقد تم إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، للحصول على سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

كما حرصت وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ عضويات لذوي الهمم بكافة مراكز الشباب والابتكار الشبابي والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية، مع الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية واكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتوفير أنشطة مخصصة تستهدف رفع لياقتهم البدنية

كما حرصت وزارة الإسكان، على مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الهمم في مشروعات الإسكان وتخصيص نسبة لهم بمشروعات المدن الجديدة وتوفير كود الإتاحة بالمشروعات العامة.