الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وينذر 21..

صحة الدقهلية: العلاج الحر تكثف حملاتها بالمرور على 114 منشأة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قد أطلقت حملة مكبرة في جميع أنحاء المحافظة، على العيادات والمعمل والمستشفيات، وذلك بهدف التصدي للمخالفات في تلك الأماكن وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية المخالفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق إدارة العلاج الحر قام بالمرور على 114 منشأة ، تشمل 54 عيادة غير مرخصة و١٢ مستشفي وعيادة تخصصية، و36 مركزاً طبياً ومعملاً.


وأضاف أنه تم توجيه إنذارات لنحو 21 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 منشآت وإعادة فتح لـ14 أخرى علاوة على فحص 3 شكاوى.

وأشار الدكتور فؤاد إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظا علي حياة المواطنين وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

مراقبة الأغذية تشن حملات مكثفة استعدادًا للمولد النبوى

وشنت إدارة مراقبة الأغذية حملات موسعة هذا الأسبوع، للرقابة على الأسواق وضبط الخارجين عن القانون تزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن أن الحملة أسفرت عن المرور على 403 منشآت غذائية تم التوصية بغلق 75 منها وإعدام 1725  كيلو حلوى ومدخلات إنتاج متغيرة الخواص، فضلاً عن 299 لتر عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وأضاف وكيل الوزارة  أنه تم سحب نحو 82 عينة وتحرير 208 محاضر مخالفات مضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية.

ولفت مكين إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، مع قرب حلول المولد النبوى الشريف وتزامنا مع بدء عرض الحلويات الخاصة بهذه المناسبة ولضمان عدم وجود أصناف تحتوى على ألوان أو مكونات ضارة بالصحة العامة.

جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
جانب من الحمله
شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية تكثيف الحملات

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