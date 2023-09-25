رفض عملها فخلعته.. ما القصة؟

تقدمت سيدة لـ محكمة الأسرة بزنانيرى بالقاهرة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تحمل رقم " 824 " لسنة 2023 تطالب فيها بخلعه لرفضه عملها ممرضة فى أحد المستشفيات الخاصة.

دعوى الزوجة

وقالت " هبه .ح " في دعواها : مر على زواجنا نحو 10 سنوات كاملة ، وأثمر عن إنجاب طفلين ، ومنذ زواجنا وأنا فى مأساة حقيقية لا تنتهي فزوجي يعمل خارج مصر منذ زواجنا تقريبا ، ويرسل لي أموال أقل من مقدار طلباتنا بكثير وطلبت منه العودة لعملي ممرضة بعد ما أجبرني على أخذ إجازة لسنوات بحجة رعاية البيت والأبناء لأتمكن من المساعدة في متطلبات المنزل لكنه رفض.

وتابعت الزوجة : تحدثت معه كثيرا وطلبت منه زيادة في مصاريف البيت نظرا لزيادة مسؤولية الأبناء وطلباتهم ، لكن كان دائما يرفض ويتهمني بالتبذير ، حتى مرض ابنى الكبير وأصيب بمرض مناعي شديد تطلب كمية كبيرة من التحاليل بمبالغ فوق قدراتي طلبت منه إرسال أموال لمتابعة ابننا وإجراء التحاليل المطلوبة له لكن رفض وادعاء كذبي للحصول منه على أموال لإنفاقها على أغراضي الشخصية ، لذلك قررت البحث عن عمل وتمكنت من العمل ممرضة بمستشفي خاصة وعندما علم طلب منى ترك منزل الزوجية والذهاب لمنزل عائلتي تمهيدا لتطليقي ومنذ سبع أشهرونحن فى مشاكل وخلافات مستمرة لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لخلعه والمطالبة بحقوق أبنائى .