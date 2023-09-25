الإثنين 25 سبتمبر 2023
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وزير مالية كرواتيا يوجّه الشكر للسيسى على الجهود المبذولة لإنجاح اجتماعات البنك الآسيوى

جريدة الدستور

وجّه ماركو بريموراك، وزير المالية الكرواتي ومحافظ كرواتيا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الشكر إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والجهود المبذولة لإنجاح انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

وأضاف، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الإثنين، أنه من المؤكد أن دعم وتحقيق أجندة المناخ يعتبر أصعب التحديات التي تواجه العالم، موضحا أنه لذلك فإن أنشطة البنك الآسيوي تمثل دورا محورياً في ظل العديد من الكوارث والأزمات التي شهدها العالم من كوفيد- 19 والحرب الأوكرانية.

جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: "ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود"، "بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية"، "تعبئة الموارد لتمويل المناخ"، "تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا"، "شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية"، "التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة"، "تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات"، "تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا".

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