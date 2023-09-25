الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع كاثوليك الفجالة.. الأنبا باخوم يختتم النشاط الصيفي لعام 2023

الانبا باخوم
الانبا باخوم

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، شهد نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، حفل ختام النشاط الصيفي لعام ٢٠٢٣، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

المشاركين في اليوم الختامي

شارك في اليوم الختامي الأب بولس جرس، والأب أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، حيث بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي.

كلمة العظة من الانبا باخوم

وفي كلمة العظة، أشار صاحب النيافة إلى إيمان المرأة الخاطئة، التي رأت في يسوع ما لم يراه الفريسي، حيث رأت رحمة الله، فأحبته، لغفرت لها خطاياه وخلصت.

وتابع الأنبا باخوم: نعم الإيمان أن نرى في الأحداث، والأشخاص صوت الله، الذي يدعونا، لنعترف بخطايانا، فاغفر لنا، ونخلص. فالإيمان يجعلنا نرى محبة الله، وعمق ضعفنا.

وتضمن الاحتفال أيضًا كلمات الآباء الرعاة، ثم توالت الفقرات التالية: الترانيم الروحية، من مختلف فرق كورال الكنيسة، ترتيل الألحان الطقسية، بقيادة خورس شمامسة الرعية، المكون من أعمار سنية متنوعة.

كذلك، تم إقامة العروض المسرحية الهادفة، والمواهب الفنية المتعددة، والأنشطة الرياضية، كما افتتح الأب المطران معرض الرسوم الفنية بالكاتدرائية، بالإضافة إلى إقامة معرض للمشغولات اليدوية.

واختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا التذكارية، والدروع، والكؤوس على الفائزين، من قبل نيافة الأنبا باخوم.

فعاليات الصيف

الجدير بالذكر أن فعاليات النشاط الصيفي للعام الحالي، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، جاء تحت شعار "نسير معًا".

هذا ونظّم القمّص إبرام مرجان، راعي كنيسة السّيّدة العذراء أمّ النّور، بإمبابة، مؤتمرًا تكوينيًّا لخدّام الأنشطة، بالتّعاون مع دار ق. چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، وذلك يومي الثاني والعشرين، والثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وكان موضوع التّكوين حول الأمثال في العهد الجديد، ألقاه الأب روماني فوزي، كذلك، المعجزات في الأناجيل، ألقاه الأب ميشيل ألفي.

الأنبا إبراهيم اسحق الأنبا باخوم النائب البطريركى كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير لنائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية المشاركين في اليوم الختامي

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