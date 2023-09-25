الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 8 وإصابة 4 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم  سيارة بيجو أجرة  بسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري نقطة إسعاف بني حسن مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا. 

 

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وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث وتبين بالفحص مصرع  8 أشخاص وإصابة  4 آخرين.

 

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام فيما وضعت الجثامين في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

تصادم أجرة ونصف نقل مصرع وإصابة 12 الطريق الصحراوي الشرقي حادث تصادم غرفة عمليات المرور

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