الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الفائزة بجائزة أفضل تعليق صوتى بإفريقيا: "فوجئت بترشحى ومكنتش متوقعة الفوز" (فيديو)

مروة خليل الفائزة
مروة خليل الفائزة بجائزة أفضل تعليق صوت

كشفت مروة خليل الفائزة بجائزة أفضل تعليق صوتي في إفريقيا عن كواليس فوزها بالجائزة على مستوى القارة، موضحة أنها رشحت من قبل لجائزة فنون وعلوم الصوت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت عبر مداخلة بالفيديو لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "القناة الأولى"، أن صناعة التعليق الصوتي إبداعية لا تأخذ حقها بالشكل الكافي في مصر، وتحتاج لإبراز أكبر وسط الصناعات الإبداعية، لافتة إلى أنها فوجئت بترشيحها في الجائزة من أحد المدربين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت أنها لم تكن تتوقع الفوز، ولكن كان لديها أمل في أن يفوز أحد المصريين المشاركين في المسابقة، والذي كان عددهم ١٠ مرشحين.

وحصلت مؤدية الأصوات مروة خليل على جائزة أفضل تعليق صوتي في إفريقيا لعام 2023 ضمن جوائز APVA الإفريقية.

ومثلت مروة خليل مصر في منصات التتويج لجوائز الرابطة الإفريقية المواهب الصوت والبودكاست، بكونها الفنانة المصرية الوحيدة التي تنال جائزة أفضل مؤد صوتي لهذا العام وسط كوكبة من أشهر نجوم الصوت في القارة السمراء.

ويأتي تتويج مروة خليل بالجائزة الإفريقية الأهم في عالم فناني الصوت بعد ترشيح الرابطة لها في تصنيفين، الأول كأفضل أداء صوتي روائي توضيحي في إفريقيا، في حين الجائزة الثانية كأفضل صوت إعلاني في القارة السمراء، لتنال رسميا لقب "أفضل أداء سرد توضيحي ومؤسسي".

مروة خليل أفضل تعليق صوتي في أفريقيا أفريقيا أفضل تعليق صوتي

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