«الدوم» يبدأ حلقته الأولى من الموسم الثانى برسالة.. «لو بطلنا نحلم نموت»

بدأت الحلقة الأولى من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الفنية والإعلامية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكلمات حماسية في بداية الموسم الثاني.

برنامج الدوم الموسم الثاني

ومن خلال تعليق صوتي في البداية بدأت الحلقة حيث قال التعليق، "هو انت لسه قاعد مكانك ومستنى أحلامك تتحقق لوحدها؟ جرى إيه ياعم؟ هي الأحلام بتيجي وتروح كره بالساهل؟ خايف؟ عندك حق.. أنا كمان كنت خايف في الأول.. بس الخوف هيفيه بإيه؟ قلقان؟ مش واثق من نفسك؟ ماشي.. وإيه يعني؟ ياما زيك وأجدع منك معملوش حاجة ضيعوا من إيديهم فرصة كانت هتوديهم في حتة تانية خالص الدوم هو المكان اللي هتلاقي فيه حلمك.. وهيشرك لرحلة النجاح وانت بقى وشطارتك ياحلو.. متبطلش تعلم علشان على رأي الكينج.. لو بطلنا نعلم إيه.. نموت.

استعرضت بداية الحلقة الأولى من برنامج الدوم في موسم الثاني حصاد الأشهر الماضية والجولات المختلفة في المحافظات المختلفة وكيف ستكون الحلقات القادمة من البرنامج وهو ما استعرضه شريف نور الدين ونهى درويش.

وتحدث مقدما البرنامج عن الخطوات الأولى للعمل وكانت البداية من محافظة بورسعيد مع رضوى إيهاب التي قدمت مشهدًا تمثيلياً في ثواني معدودة.

ولحقها محمد أحمد زين في موهبة الغناء مقدمًا أحد المواويل وتمت الإشادة به ثم عزة مجدي في التمثيل وبدأت اللجنة في استماع المتسابقين لتقييمهم خلال المرحلة الأولى، وتكونت اللجنة من أحمد مبارك أستاذ التمثيل وطارق شاش ومحمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء.

يشهد الموسم الثاني من البرنامج الكثير من التطورات في المسابقات ولجان التحكيم وشكل البرنامج بشكل أكثر تميزًا؛ وبطريقة ستحقق إبهارًا كبيرًا للجمهور خلال حلقاته الأولى، على أن يتم عرض حلقاته يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.