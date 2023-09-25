الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمة بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك بالنزهة

ضبط متهمة
ضبط متهمة

 

أقرت المتهمة بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك أمام جهات التحقيق بالنزهة بارتكابها جريمة النصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك والحصول منهم على أموال وزعمت قدرتها على استخراص التراخيص اللازمة لهم بمنطقة النزهة، وذلك بغرض التربح والكسب غير المشروع منها.

كما أقرت المتهمة بأنها قامت بتزوير كارنيات خاصة لها بأنها تعمل فى المحافظة ومدير لجمعية لحقوق الإنسان، واقنعت الضحايا بقدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم دون أى مجهود بمقابل مبالغ مالية.

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تفاصيل ضبط المتهمة بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك بالنزهة 

وكانت قد أمرت نيابة النزهة بحبس المتهمة بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم بمنطقة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد إحدى السيدات على الأكشاك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة وتقاضى مبالغ مالية من أحد أصحاب الأكشاك عقب إيهامه بقدرتها على إستخراج التراخيص اللازمة لهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وتبين أنها "محكوم عليها فى عدة قضايا بالحبس 8 سنوات – مقيمة بدائرة القسم" وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة النزهة جهات التحقيق منطقة النزهة مديرية امن القاهرة الأجهزة الأمنية قسم شرطة النزهة

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