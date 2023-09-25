مع بداية تعامل المستثمرين والمقاولين يحرصون على معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 عبر جوجل، حيث تتباين أسعار الحديد في الساعات القليلة الماضية، وذلك ما بين الارتفاع والانخفاض، وسجل سعر حديد عز مبلغ 36311 جنيهًا للطن الواحد، وسجل سعر الحديد الاستثماري قيمة 35422 جنيهًا في الطن، بينما انخفض سعر الأسمنت، لكي يسجل سعر الأسمنت الرمادي مبلغ 1964 جنيهًا.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023

وتستعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم الإثنين والأسمنت.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

سجل متوسط أسعار الحديد اليوم حديد بشاي 33000 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن.

كما سجل سعر حديد العتال اليوم الإثنين 25 سبتمبر 32800 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار الحديد اليوم الإثنين 25 سبتمبر في المصريين 32500 جنيه للطن.

سجل حديد الكومي اليوم الإثنين 25 سبتمبر 32400 جنيه للطن.

كما سجل العشري اليوم الإثنين 25 سبتمبر 32500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المعادي اليوم الإثنين 25 سبتمبر 32200 جنيه.

سجل اليوم الاثنين 25 سبتمبر حديد بيانكو 32000 جنيه.

فيما سجلت أسعار الحديد اليوم الإثنين 25 سبتمبر في مصر ستيل سعر 32100 جنيه للطن.

سجل حديد الداخلية اليوم الإثنين 25 سبتمبر سعر 33500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 25 سبتمبر، جاءت كالتالي:

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 33 ألف جنيه.

سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 35 ألف جنيه.

سجل طن حديد الجارحي 32 ألفا و500 جنيه.

وصل سعر طن حديد الجيوشي إلى 33 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد السويس 33 ألف جنيه.

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1970 جنيها.

سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل 1880 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1920 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1950 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2140 جنيها.

وسجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

ووصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيها.

سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3500 جنيه.

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وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2050 جنيها.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.