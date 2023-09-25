الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير أيوب: كل الأسلحة التى أرسلت إلى أوكرانيا لم تغير مجرى الحرب

مساعدات عسكري إلى
مساعدات عسكري إلى أوكرانيا

قال سمير أيوب، خبير الشئون الروسية، إن الدول الغربية التي لا تزال تغامر وتدعم أوكرانيا في هجومها ستدفع ثمنًا غاليًا، مؤكدًا أن روسيا قد تلجأ لتوسعة كل الأراضي التي تعتبرها روسيا القديمة.

 

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة لا يمكن أن ينهي الحرب لصالحها، مؤكدًا أن كل الأسلحة التي أرسلت إليها لم تغير مجرى الحرب، كما أن طائرات f16 لا يمكن أن تصل لأوكرانيا بأعداد كبيرة.

 

وتابع، أن الانقسام داخل  الدول الأوروبية منذ فترة طويلة وهناك دول ترفض مد أوكرانيا بالاسلحة والأموال وتتساءل أين تذهب هذه الأموال حتى الرئيس الأوكراني طرد العديد من المسئولين بسبب مشاكل الفساد وهذه الاشكاليات تخدم روسيا.

 

أوكرانيا في مأزق لتوتر علاقتها مع بولندا

وأكد أن كل ماقامت به الولايات المتحدة والغرب لم يحقق النتيجة الي ترغبها الولايات المتحدة، والشعب الأوكراني هو الذي يدفع الثمن، مشيرًا إلى أن بولندا ستقوم بسحب المرتزقة التي أرسلتها لأوكرانيا ولذا أصبحت في مأزق لتوتر العلاقات مع بولندا لأنها طريق إيصال هذه المعدات فأصبح الموقف صعبًا.

سمير أيوب أوكرانيا الاسلحة مجرى الحرب طائرات F16 روسيا

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