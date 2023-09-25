خبير تحكيمى: الأهلى استحق الحصول على ركلة جزاء أمام سان جورج الإثيوبى

أكد أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي، أن النادي الأهلي استحق الحصول على ركلة جزاء في مباراته أمام سان جورج الإثيوبي.

وحقق الأهلي الفوز على سان جورج الإثيوبي بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي، كلا من حسين الشحات "هدفين" في الدقيقتين 29 و58 وأحمد عبد القادر في الدقيقة 93.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب على ملعب سانت جورج الإثيوبي لكن أقيمت على ستاد القاهرة لعدم مطابقة الملاعب في إثيوبيا لاشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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الشناوي: الأهلي استحق الحصول على ركلة جزاء

قال أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء".

وأضاف: " لاعب سان جورج اصطدم بديانج ولم يلعب على الكرة ولو كانت هناك تقنية فيديو لاحتُسبت هذه اللعبة ركلة جزاء".

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسانت جورج

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة.

وحسم الأهلي بشكل كبير تأهله لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز في الذهاب بثلاثية في مباراة تعد خارج الديار على ملعب الفريق الإثيوبي نظرا لعدم مطابقة الملاعب في إثيوبيا على اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان سان جورج قد تخطى فريق كمكم بطل زنجبار بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين في دور الـ64 من البطولة.

وهو الدور الذي تم إعفاء الأهلي منه بصفته بطل النسخة الماضية من البطولة.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في نهائي البطولة بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.