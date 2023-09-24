الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسين الشحات: الفوز على سانت جورج دفعة قوية في بداية البطولة

حسين الشحات يحتفل
حسين الشحات يحتفل بهدفه في سانت جورج

أعرب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سانت جورج الإثيوبي في ‏المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.‏

وقال الشحات إن تسجيله هدفين في شباك سانت جورج يعد نتاج مجهود جميع اللاعبين، وإن ‏الأهم هو مصلحة الفريق وتحقيق الفوز في ضربة البداية بمشواره في دوري أبطال إفريقيا. ‏

وأكد الشحات أن هناك منافسة قوية وبشرف بين جميع اللاعبين وفي جميع المراكز ‏داخل الملعب، وهو ما يصب في مصلحة الفريق، وأنه رغم المنافسة إلا أن هناك حالة من ‏الحب بين الجميع.‏

أشار إلى أن اللعب للأهلي يحقق إضافة كبيرة لأي لاعب ويزيده شرفًا من ‏خلال التتويج معه بالبطولات، وأن أي لاعب ينضم للنادي ينسجم سريعًا مع الفريق مثلما ‏حدث مع إمام عاشور الذي يعد إضافة كبيرة. ‏

واختتم الشحات تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا خلف اللاعبين لمساندة ‏الفريق، وأن استمرار دعمهم يزيد الأهلي إصرارًا ورغبة في مواصلة انتصاراته وتحقيق ‏المزيد من البطولات.

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسانت جورج الإثيوبي

تقام مباراة الإياب بين الأهلي وسانت جورج، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة بعد أن خاض الذهاب على ملعبه، لعدم مطابقة ملاعب إثيوبيا للمواصفات التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.‏

اقرأ أيضا:

الأهلى يضع قدمًا بدور المجموعات بثلاثية فى سانت جورج الإثيوبى

حسين الشحات الاهلى سانت جورج الإثيوبي دورى ابطال افريقيا مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي

مواد متعلقة

الأهلى يضع قدمًا بدور المجموعات بثلاثية فى سانت جورج الإثيوبى

حسين الشحات يحرز ثانى أهداف الأهلى فى شباك سانت جورج الإثيوبى

الأهلى يتقدم على سانت جورج بهدف حسين الشحات فى الشوط الأول

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الفوز على سانت جورج الإثيوبي

اللوتري 2024.. كل ما تريد معرفته عن موعد تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى