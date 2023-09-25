عاجل.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولقواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي سطرت فيها قواتنا المسلحة ملحمة عظيمة، تلك الذكرى العزيزة على قلب ونفس كل مصري.

وأكد وزير الأوقاف أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلًا عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد في العطاء للوطن، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني وتعمِّر.