اللواء الألفى يكشف لـ"الشاهد" قصة لقائد سرية الدبابات

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه كان برفقته النقيب محمد زكي قائد سرية الدبابات، وكان أكبر منه، مشيرًا إلى أنه كان ذكي جدًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" والذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السائد أن الدبابات تكون خلف المشاه في الحرب، ولكن محمد زكي خالف ذلك والدبابة بها سكينة حتى تقوم بالتجهيز الهندسي بالأرض، ويوجد دبابة تفجر الألغام.

وتابع، أن "الألفي، ظل طوال الليل يحفر بدبابته والدبابة الأخرى وغطاهم بالشباك وعمل تمويه عليهم لأنه مع ضوء النهاء فالعدو سيأتي.

تفاصيل يوم 7 أكتوبر 1973

وأشار إلى أنه صباح يوم 7 أكتوبر 1973، ظهرت دبابتين للعدو على الشاطئ، مؤكدًا أن هذا أسلوب قتال حيث يرسل العدو جزء صغير من الدبابات ليحدد مكان الجيش، ويضرب من مدى أبعد ويصيب أهدافه، مؤكدًا أن قائد السرية رأهم وقام بإزالة الشباك من على الدبابات وكان متخفي بشكل لم يتوقعه العدو، ووجه ماسورة الدبابة على الدبابة الخلفية للعدو وهذا ذكاء منه، ودمرها لأن الدبابة الأمامية لو قام بتدميرها فستقوم الدبابة الثانية بالضرب، ولكن بضرب الثانية لا يكتشف أمره لأنه لا يوجد وسيلة تواصل بالدبابات، مؤكدًا أن هذا كان له تاثير معنوي على الجنود.

تفاصيل الجزء الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.