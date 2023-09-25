رصف الشوارع وتشجيرها.. وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح الخطوط الجديدة بمترو الأنفاق

شعلة من النشاط وعمال يبذلون قصارى جهدهم وعمل يجري على قدم وساق من قبل هيئة مترو الأتفاق، والتي تضع اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية لـافتتاح محطات المترو الـ6 الجديدة، والتي يجري العمل فيهم حاليا وتزامنا مع اقتراب افتتاح المحطات الجديدة شهدت عدد من المناطق أعمال تطوير من تشجير ورصف الطرق ووضع طبفة أسفلت، وذلك أسفل محطات مترو شارع البوهي والقومية العربية والطريق الدائري.

افتتاح محطات المترو الجديدة

وشهدت منطقة إمبابة والوراق التابعين لمحافظة الجيزة، أعمال تطوير على كافة المستويات؛ تزامنا مع اقتراب افتتاح محطات المترو الجديدة، حيث إنه خلال الأيام القليلة الماضية قامت محافظة الجيزة بحملة إزالة موسعة للإشغالات والتعديات الموجودة بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الأنفاق الخط الثالث الجديدة بإمبابة، وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وخلال الأيام الجارية شهدت عدد من شوارع منطقتي إمبابة والوراق أعمال تطوير والتي شملت رصف جانبي الطريق بالكامل الذي يمر عليه فوقه مترو الأنفاق، بالإضافة إلى أعمال السفلته التي سبقها أعمال إزالات للمخلفات والإشغالات بالطريق.

مترو إمبابة

وتواصل الهيئة القومية للأنفاق الأعمال الأخيرة بمحطة الطريق الدائري بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يفصلنا عن افتتاحها أيام قليلة، وذلك ضمن أعمال الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث، استعدادًا لافتتاحها للجمهور، خاصة أنه تم التشغيل التجريبي للقطارات بدون مواطنين.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، في المسافة من محطة الكيت كات حتى محور الضبعة مرورًا بمحطات السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

إشادة المواطنين

وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم بافتتاح محطات المترو الجديدة بمنطقة إمبابة والوراق، وطالب بعضهم بضرورة وجود كاميرات مراقبة لرصد أي من المخالفات على الطريق أو أعمال تخريب من قبل البعض؛ تخوفا من إفساد المناظر الجمالية التي قدمتها هيئة المترو بالتعاون مع محافظة الجيزة قبل الافتتاح الرسمي لمحطات مترو الأنفاق للجمهور، ووجود عقوبات رادعة لكل المخالفين حتى يكونوا عبرة لأي شخص يفكر في تشويه أي من الأعمال الجمالية وأعمال التطوير التي شهدتها الشوارع المحيطة بمترو الأنفاق خلال الفترة الجارية.

محطات المترو الجديدة

محطات المترو الجديدة