الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طرق التمويه في الأخبار بالجرائد المصرية قبل حرب أكتوبر 1973

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قبل بدأ  حرب أكتوبر بإحدى عشر يومًا وبالتحديد يوم 25 سبتمبر 1973، وماهي إلا أيام وينتهي مشروع موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، المزعوم للاحتفاظ بسيناء أو تقسيمها، كان هناك خطة تمويه بالجرائد المصرية من حيث نوعية الأخبار ونشرها.

وقال "ديان" في تسجيل نادر: "نحن نقوم هنا باستراتيجية حيوية، للاحتفاظ بخط دفاع ثابت لكن في الوقت نفسه نقوم بتكتيك ديناميكي فنضرب داخل مصر".

ومع صباح يوم 25 سبتمبر، بدأ الأمر في يد إسرائيل قوات العدو في الجبهة الشرقية للقناة والطائرات الإسرائيلية تحلق فوق سماء لبنان والجنود الإسرائيليون معبئين للحرب فوق هضبة الجولان يمكن رؤيتهم بالعين المجردة، وأمام ذلك كله تركز الأهرام على خبر وفاة بابلون نيرودا، أعظم شعراء أمريكا اللاتينية والحائز على جائزة نوبل.

ووسط أزمة القمح العالمية التي تزداد ضراوة يوجه رئيس البنك الدولي روبرت مكنمارا، استغاثة للدول الغنية "أدركوا ثمانمائة إنسان يعانون الفقر المدقع".

وعلى صعيد الأخبار الفنية تنشر الجمهورية خبر عن استعداد برلنتي عبدالحميد، لبطولة فيلم "المذنبون"، عن قصة للأديب نجيب محفوظ، وهو الذي لم تكمله برلنتي ومثلته سهير رمزي، كما تغطي الجمهورية استكمال ثلاثي أضواء المسرح تصوير فوازير رمضان التي تعرض خلال الشهر الكريم.

الأخبار الرياضية

وعلى الصعيد الرياضي، نقلت الجمهورية إشادة المدرب هيدجيكوتي، بلاعبي الأهلي الذين سيشركهم في المباريات المقبلة للفريق الأول وعلى رأسهم مصطفى عبده وإكرامي ومصطفى يونس، كما نقلت الجمهورية خبر نقل مباراة كوتوكو والاسماعيلي في بطولة إفريقيا  للأندية في 14 أكتوبر من العام نفسه، فيما اكتفت بعرض موجز لكلمة وزير الحربية والقائد العام  للقوات المسلحة الفريق أحمد إسماعيل للضباط والجنود في مواقعهم.

وقضى "إسماعيل" يومين كاملين في الخطوط الأمامية بجبهة القناة شد خلالهما من أرز الجيش ونوه بضرورة التدريبات المستمرة لرفع الكفاءات القتالية استعدادًا للحظة الحسم والمواجهة، ولم يكن يدرك أحد أن المفاجأة الكبرى تعد بهدوء شديد في الغرف المغلقة.

حرب اكتوبر سيناء خطة تمويه الجرائد المصرية نوعية الأخبار

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