الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء على حفظى: حرب أكتوبر ملحمة تضاف إلى تاريخ مصر العظيم

اللواء علي حفظي
اللواء علي حفظي

تحدث اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، عن نصر حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن أكتوبر ملحمة عظيمة تُضاف إلى تاريخ مصر العظيم الذي يفتخر بالكثير من الملاحم.

وقال "حفظي" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في 5 يونيو 1967 حدثت النكسة ونجح الجانب المعادي في الاستيلاء على سيناء خلال 6 أيام"، مشيرًا إلى أن هناك تحولًا حدث في مصر وعظمة المصريين ظهرت في تلك الظروف الصعبة.

اللواء علي حفظي: مصر حققت الإعجاز في أكتوبر 1973

وأشار مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق إلى أنه بعد 5 يونيو استولى الجانب المعادي على سيناء والجيش خسر معظم تسليحه والموقف الاقتصادي كان سيئًا، وبالنسبة للجانب الاجتماعي الناس كانت غاضبة.

وتابع: "مع كل هذه الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والاجتماعية قبل حرب أكتوبر الأعداء قالوا إن مصر أصبحت جثة هامدة ولن تقوم لها قائمة قبل 20 سنة، لكن ما حدث هو أن مصر تحولت من هذا الموقف الصعب وخلال 6 سنوات حققت الإعجاز".

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