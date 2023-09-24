كشف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة أولمبيك مارسيليا، في قمة الجولة السادسة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ ليج آن”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “بارك دو برانس” معقل الفريق الباريسي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي، فشهد قيادة كيليان مبابي لخط الهجوم.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - وارن زائير إيمري - باركولا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - راندال كولو مواني - كيليان مبابي.