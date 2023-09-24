النيجر تفرض حظرًا على تحليق الطائرات الفرنسية فوق مجالها الجوي

فرضت السلطات في النيجر، مساء اليوم الأحد، حظرًا على تحليق الطائرات الفرنسية فوق مجالها الجوي.

وقالت هيئة الطيران في النيجر، فرضت النيجر حظرًا على الطائرات الفرنسية، ومنعتها من دخول مجالها الجوي، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق، أصدر محكمة في النيجر قرارًا يقضي بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد، بناء على التماس مقدم من جانب المجلس العسكري الحاكم وتأييدًا لقرار له بهذا الخصوص.

من جانبها، ترفض السلطات الفرنسية طلبات انسحاب قواتها ودبلوماسيها من النيجر، معتبرة أن المجلس العسكري الحاكم حاليًا سلطة غير شرعية.

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن باريس قد تسحب جزءًا من القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر، في ظل التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

واشنطن تبحث مع مجموعة "إيكواس" الوضع فى النيجر

وقبل يومين، التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وموريتانيا ومفوضية الإيكواس؛ لمناقشة الأزمة السياسية المعقدة في النيجر.

وشكر "بلينكن" المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الجهود الرائدة للتوصل إلى حل يحفظ النظام الدستوري في النيجر.. حسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكي.

وقال "بلينكن" إن الشركاء اتحدوا في موقفهم بأن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر يجب أن يطلق سراح الرئيس محمد بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني.

وأوجز الوزير الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لدعم ضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على "المجلس الوطني في النيجر لحماية الوطن" لاستعادة الديمقراطية، بما في ذلك تقييد أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الأمنية والتنموية، وتعليق اتفاقيات مؤسسة تحدي الألفية.

وأعرب "بلينكن" عن تقديره لدفاع المجموعة الاقتصادية القوي عن الديمقراطية في غرب إفريقيا.