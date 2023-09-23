الولايات المتحدة تبحث مع مجموعة "إيكواس" الوضع فى النيجر

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وموريتانيا ومفوضية الإيكواس لمناقشة الأزمة السياسية المعقدة في النيجر.

وشكر بلينكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على الجهود الرائدة للتوصل إلى حل يحفظ النظام الدستوري في النيجر- بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكي.

وقال بلينيكن إن الشركاء اتحدوا في موقفهم بأن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر يجب أن يطلق سراح الرئيس محمد بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني.

وأوجز الوزير الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لدعم ضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على "المجلس الوطني في النيجر لحماية الوطن" لاستعادة الديمقراطية، بما في ذلك تقييد أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الأمنية والتنموية، وتعليق اتفاقيات مؤسسة تحدي الألفية.

وأعرب بلينكن عن تقديره لدفاع المجموعة الاقتصادية القوي عن الديمقراطية في غرب أفريقيا.