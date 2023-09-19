الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب: الاتفاق الأمني بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو هدفه مواجهة الجماعات المتطرفة

الاتفاق الأمني بين
الاتفاق الأمني بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو

أوضح الكاتب الصحفي محمد سيدي، موقف تجمع الإيكواس من الاتفاق الدفاعي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قائلاً: " حتى الآن لم يخرج بيان رسمي حول ما حدث بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو بشأن التحالف الذي يجمع بين هذه الدول الثلاث".

أهمية تحالف مالي والنيجر وبوركينا فاسو 

وأضاف “سيدي” خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن التحالف ليس الأول من نوعه، لافتاً إلى أن هذا التحالف يحاول محاربة الجماعات المتطرفة التي كبّدت هذه الدول الثلاثة، خسائر فادحة في الأرواح.

وأوضح أن هذا التحالف مهم للغاية، لافتاً إلى أنه سيحاول تنسيق الجهود بين هذه الدول والتعاون العسكري فيما بينها، مؤكدًا أن هذه الدول من خلال هذا التحالف تستطيع أن تقدم رأي مشترك واستراتيجيات وخطة مشتركة في محاولة الدفاع عن هذه الأراضي، ومحاربة الإرهابيين ومحاولة طردهم من تلك الدول الثلاثة، معقبًا: “هذا التحالف سيكون قوي من وجهة نظري، وسيكون جاد في نفس الوقت لأنه سيختلف عن التحالفات السابقة”. 

مالي النيجر بوركينا فاسو تحاف الإيكواس

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