حسين الشحات يسجل أول أهداف الأهلي في سانت جورج في دوري الأبطال

منح حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف التقدم للمارد الأحمر أمام سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 29 بعد تمريرة من إمام عاشور إلى حسين الشحات الذي تقدم ومرر الكرة من بين قدمي المدافع ثم يضعها أرضية رائعة على يسار الحارس.

بدأ الأهلي المباراة بقوة بحثا عن تسجيل هدف التقدم في شباك سانت جورج الإثيوبي.

وشهدت الدقيقة 10 محاولة هجومية للنادي الأهلي بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 13 ركلة ركنية جديدة للنادي الأهلي على يسار مرمى سان جورج، نفذها علي معلول بعرضية أرضية إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة ارتدت من جسد أحد المدافعين وانتهت معها الخطورة.

محمود كهربا أهدر هدف محقق في الدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى كهربا المتمركز داخل منطقة الجزاء بدون رقابة لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

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تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شهد التشكيل عودة الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا اللذان غابا عن مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري للإيقاف.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.