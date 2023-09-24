الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كهربا وتاو يقودان الأهلى أمام سانت جورج الإثيوبى فى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

عودة كهربا والشحات لقيادة هجوم الأهلي

شهد التشكيل عودة الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا اللذان غابا عن مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري للإيقاف.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
    خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.
  • خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.
  • خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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كولر وجهازه المعاون يعاينون ملعب ستاد القاهرة

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة ملعب ستاد القاهرة، قبل مواجهة سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على كل الترتيبات الخاصة بالمباراة، قبل انطلاق عمليات الإحماء بعد قليل.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين بفندق الإقامة، راجع خلالها خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

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