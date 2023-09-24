كاتب صحفي: يكفينا استقرار مصر في الوقت الذي تتزعزع فيه خرائط العالم

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، على التوجيهات الرئاسية الخاصة بتنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، رغم استمرار الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مؤكدا أن ماحدث ثقة وإرادة القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي في تقديم ما يعلو بالمستوى المعيشي للمواطن المصري.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز": “خلال العشر سنوات الماضية، تابعنا الضربات الاقتصادية التي تعرضت لها الدولة المصرية وحجم الخسائر والتي وصلت إلى 400 مليار دولار في عام 2011”.

استراتيجية القيادة السياسية هي الاهتمام بالمواطن

وأضاف: "كانت الظروف صعبة في تكلفة مواجهة الإرهاب، واستعادة الدولة، واستعادة الدولة الوطنية وما يحتاجه من كلفة وماديات كبيرة، والبدء من جديد في عجلة التنمية في كافة المشروعات".

وتابع: "وواجه العالم ومن ضمن كانت مصر جائحة كورونا، وتلاها الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفتها من أزمة اقتصادية عالمية وحالة تضخمية وركود اقتصادي، ورغم كل تلك الظروف إلا أن استراتيجية القيادة السياسية ثابتة على الاهتمام بالمواطن".

وأكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، أنه يكفينا أن مصر مستقرة في الوقت الذي تتزعزع فيه خرائط العالم، والسبب هو إرادة سياسية واعية وحكيمة.